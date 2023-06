De Maggio: “Il 15 giugno scade il riscatto di Simeone, Lazio pronta ad inserirsi”

De Maggio parla della questione riguardante il riscatto di Giovanni Simeone, con il Napoli che si avvicina alla scadenza del 15 giugno e la Lazio in agguato.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Valter De Maggio, famoso giornalista sportivo, ha fornito degli aggiornamenti cruciali sulla questione riguardante il riscatto di Giovanni Simeone, l’attaccante del Napoli, durante la sua recente apparizione sul programma Radio Gol, in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli.

Napoli, Decisione Sospesa sul Riscatto di Simeone

Secondo De Maggio, il 15 giugno è la data ultima per il riscatto del giocatore argentino. Tuttavia, il Napoli non ha ancora esercitato questa opzione, creando un’atmosfera di incertezza per i tifosi e il giocatore stesso. Nonostante l’importanza di questa decisione, al momento mancano sia un allenatore che un direttore sportivo attivi sul mercato.

La Lazio Pronta a Cogliere l’Opportunità

Mentre l’incertezza persiste a Napoli, la Lazio osserva attentamente la situazione. Il club, sotto la guida di Sarri, sarebbe pronto a cogliere l’opportunità, qualora il Napoli non decidesse di riscattare Simeone. La mossa potrebbe anche vedere un possibile ritorno in Italia di Jorginho, rendendo la prossima sessione di mercato particolarmente interessante.

Per De Maggio e molti tifosi del Napoli, il riscatto di Simeone sarebbe la mossa ideale. Tuttavia, con la data del 15 giugno che si avvicina rapidamente e l’interesse della Lazio che si intensifica, la situazione del calciatore argentino rimane una questione aperta.