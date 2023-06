Esposito: “Spalletti come Italiano ieri sera, solo Kim gli salvava ‘il sedere'”

Paolo Esposito, giornalista e conduttore, si è soffermato su Vincenzo Italiano dopo la sconfitta della Fiorentina in Conference League.

Paolo Esposito, noto giornalista e conduttore televisivo, si è lamentato delle molte persone che, nonostante dimostrino chiaramente di non conoscere il calcio, si prendono la libertà di scrivere e affermare sciocchezze sui siti sportivi, in TV e alla radio. Tutto questo in riferimento alla sconfitta della Fiorentina nella finale di Conference League per mano del West Ham, dove in molti hanno dato la colpa all’allenatore dei viola, Vincenzo Italiano. Di seguito le parole di Esposito:

“Ma perché tanta gente pur essendo palesemente incompetente di calcio, scrive e dice fregnacce sia su siti sportivi, sia in tv e radio! Chi è che gli dà parola? Tutti ad incolpare il trainer della Fiorentina, Enzo Italiano, per la sconfitta di ieri sera a Praga contro il West Ham, perché gioca sempre con la difesa altissima! Ma perché Spalletti col Napoli, non ha giocato sempre con la difesa altissima? La differenza è che Spalletti aveva il fortissimo e velocissimo Kim in difesa, che gli salvava “il sedere”, mentre Enzo Italiano, in difesa, ha lo scarso e lento Igor, che non è “salito” su quel pallone per fare fuorigioco e loro hanno fatto il gol della vittoria, evitabilissimo!”.

Esposito ha poi aggiunto: “Come anche nel primo gol degli inglesi, il “fenomeno” Biraghi dei gigliati, ha commesso un calcio di rigore ridicolo, con un fallo evidente di mano da sprovveduto, evitabilissimo! Cosa doveva fare Italiano, prendere a “calci nel sedere” sia Igor che Biraghi? Fino ad allora, la Fiorentina di Italiano, stava facendo bene! Le colpe della sconfitta di ieri sera, sono dei singoli e non del tecnico! Nel calcio, specie ad alti livelli, la differenza in campo, la fanno i calciatori all’80% ! I tecnici , non più del 20%! Adesso, anche a Napoli, Italiano, “non è più buono” per allenare il Napoli, dopo la sconfitta di ieri sera a Praga!“.

Concludendo il suo intervento, Esposito ha sottolineato che anche a Napoli le voci su Italiano si stanno facendo sentire, a causa della sconfitta di ieri sera a Praga. Secondo alcuni, Italiano non sarebbe più adatto ad allenare il Napoli.