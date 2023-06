Criscitiello: “Italiano al Napoli? Rabbrividisco al sol pensiero! Troppa presunzione tattica”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è soffermato sulla sconfitta della Fiorentina in Conference League e su Vincenzo Italiano.

Vincenzo Italiano è il colpevole della sconfitta della Fiorentina in Conference League? Secondo Michele Criscitiello è proprio così. Il direttore di Sportitalia non ci è andato proprio leggero nel dire la sua sul gol incassato ieri nel finale di Conference con il West Ham che ha praticamente condannato i viola. Queste le parole di Criscitiello a Si Cafè:

“Perdere due finali non è una beffa, soprattutto quando si prende un gol del genere al 90′ per presunzione tattica: questa è colpa di Vincenzo Italiano. E’ un allenatore bravo, ma deve capire che i tempi di Zeman continuano in Serie C ma non in Europa. Se vuole fare il salto di qualità deve saper cambiare il copione tattico delle partite”.

Criscitiello ha poi aggiunto: “Non rinnego nulla di quanto detto ieri. Per me una squadra come la Fiorentina che non arriva tutti gli anni in finale. Quest’anno la Fiorentina ci ha fatto vedere una pessima fase difensiva, una pessima linea difensiva. Aldilà dell’errore del singolo, che ci sta, al 90esimo sull’1-1 in finale di Coppa non puoi avere la difesa così alta”.

Italiano al Napoli? Brividi per Criscitiello che sostiene come un allenatore all’ombra del Vesuvio debba far sì che queste cose non accadano.

“Italiano per diventare un grande allenatore anche a livello europeo deve subito rivedere questo aspetto. Rabbrividisco quando sento parlare di Italiano al Napoli. Italiano è un bravissimo allenatore ma se Italiano dovesse andare al Napoli quelle cose viste ieri non possono accadere”.