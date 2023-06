Vessicchio: “Juventus fuori dall’Europa? Deve essere cacciata un’altra squadra italiana”

Il giornalista Sergio Vessicchio, tramite un video su Youtube, ha ‘accantonato’ la Juventus scagliandosi contro un’altra squadra italiana.

Nel suo ultimo video caricato sul suo canale YouTube, il noto giornalista sportivo Sergio Vessicchio ha espresso un forte disappunto nei confronti di una squadra italiana che non è la Juventus, sollevando l’urgenza di adottare provvedimenti da parte dell’UEFA.

Il motivo di tanta indignazione risiede negli eventi accaduti nella scorsa settimana dopo la partita tra la Roma e il Siviglia. Secondo Vessicchio, la Roma dovrebbe essere esclusa dalle competizioni europee a seguito di tali episodi.

“Dopo quanto è successo la settimana scorsa nel dopo partita tra Roma e Siviglia, a mio avviso la Roma andrebbe esclusa dall’Europa. Fra l’altro, ha conquistato la qualificazione alla prossima Europa League con un rigore inesistente. Secondo me andrebbe eliminata dall’Europa. L’arbitro è stato picchiato, contestato violentemente all’aeroporto ed è stato spintonato. A tratti anche picchiato. E si è salvato solo perché poi ci è stato chiuso in uno stanzino per lungo tempo”.

L’arbitro della partita, Anthony Taylor, è stato vittima di violenze e contestazioni violente da parte dei tifosi, tanto da essere spintonato all’aeroporto di Budapest. L’unica ragione per cui il direttore di gara è scampato a ulteriori aggressioni è stata la sua reclusione in una stanza per un lungo periodo di tempo.