Kvaratskhelia e la fidanzata Nitsa in vacanza: Ecco dove sono stati beccati

Khvicha Kvaratskhelia, dopo lo scudetto con il Napoli, in vacanza con la Futura Moglie a Mykonos in Grecia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Le vacanze estive sono iniziate per la star del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Dopo l’ultimo tour con la nazionale georgiana, l’attaccante del Napoli è volato a Mykonos, Grecia, per una pausa romantica con la sua fidanzata e futura moglie, Nitsa.

La coppia aveva tenuto segreta la destinazione delle loro vacanze, ma una volta arrivati, sono stati riconosciuti e paparazzati da alcuni tifosi napoletani presenti sull’isola.

Questa pausa estiva permetterà a Kvaratskhelia di rigenerarsi lontano dai campi di calcio, godendo del sole greco e della compagnia della sua amata. Questa vacanza anticipa un’estate impegnativa per l’attaccante, con il ritorno al ritiro del Napoli previsto per la prima settimana di luglio a Castel Volturno, e la successiva partenza per Dimaro.

A Dimaro, Kvaratskhelia avrà l’opportunità di incontrare nuovamente i tifosi azzurri, ripetendo l’incontro ufficiale dell’anno scorso. Con l’anticipazione di un altro incontro con i tifosi, l’attaccante sembra essere determinato a godersi appieno il suo riposo prima dell’inizio della nuova stagione.

Per ora, Mykonos è l’ambiente perfetto per l’attaccante azzurro e la sua futura sposa. Offrendo una pausa rinfrescante dalla frenesia del calcio, l’isola greca si è dimostrata una scelta ideale per le vacanze estive di Kvaratskhelia. Sicuramente il riposo e il relax rinvigoriranno la star per le sfide della prossima stagione di calcio.