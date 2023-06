Un giornalista su SportItalia critica la scelta di De Laurentiis di affidare il Napoli a Garcia ! da applausi la risposta del Pampa Sosa – VIDEO

Il Pampa Sosa risponde alle critiche di un giornalista di SportItalia sulla scelta di De Laurentiis di affidare il Napoli a Garcia.

Notizie calcio Napoli. La decisione di Aurelio De Laurentiis di affidare la guida tecnica del Napoli al tecnico francese, Garcia, ha scatenato un’aspra polemica. In una recente puntata di Sportitalia, un giornalista ha espresso forti critiche sul passato di Garcia, sottolineando i suoi risultati insoddisfacenti nelle ultime cinque stagioni in Francia e la sua gestione della Roma.

“Garcia ha ottenuto una semifinale di Champions League solo quando la Juventus e il Manchester City giocavano ogni tre giorni mentre il campionato francese era fermo,” ha dichiarato il giornalista. Ha anche ricordato come, dopo l’arrivo di Spalletti alla Roma, il club ha ottenuto dodici punti in più nel girone di ritorno rispetto a quello accumulato con Garcia, riportando alla luce molti giocatori messi in ombra dal tecnico francese.

Il giornalista ha poi sottolineato come, nonostante i due secondi posti ottenuti, Garcia sia arrivato a 17 punti di distanza dalla prima posizione, sottolineando la sua incapacità di qualificarsi per la Champions League nelle ultime cinque stagioni in Francia.

A queste critiche ha risposto il Pampa Sosa, con una risposta che ha scatenato l’entusiasmo dello studio e ha fatto il giro del web. “Allora anche Sarri, Inzaghi e Pioli sono scarsi visto che sono arrivati a oltre 18 punti dal Napoli, e di Allegri meglio non parlarne,” ha ribattuto Sosa, scatenando un applauso generale.