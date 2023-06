Juventus, clamoroso retroscena storico: “Agnelli mi diede un miliardo in nero”

L’ex presidente del Vicenza, Giuseppe Farina, rivelò un clamoroso aneddoto sull’ex presidente della Juventus, Gianni Agnelli.

L’ex presidente di Milan e Vicenza, Giuseppe Farina, è intervenuto in un’intervista a Il Corriere della Sera, soffermandosi su diverse tematiche, a partire da Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni: “Continuavo a chiedere: ma è morto? Ora che se n’è andato, quasi mi dispiace”.

Il clamoroso però è arrivato quando Farina si è soffermato sulla Juventus rivelando un clamoroso aneddoto sull’acquisto di Paolo Rossi, che vede per protagonista l’ex presidente della Juventus, Gianni Agnelli, e lo stesso Farina che ai tempi era il massimo dirigente del club veneto:

“Agnelli mi convocò a Torino e mi disse che voleva Paolo Rossi. Glielo ridò fra un anno, replicai. ‘No, adesso’, disse l’Avvocato. Andammo alle buste. Io lo valutai 2,4 miliardi di lire, l’Avvocato 900 milioni. Quello stesso anno il Vicenza fu retrocesso in serie B. Capito come funziona il calcio? Agnelli mi diede anche 1 miliardo in nero. Non rammento come lo spesi, giuro”.