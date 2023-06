GAZZETTA: Garcia pone il veto su due giocatori e fissa un deadline per Osimhen e Danso

Rudi Garcia, il nuovo allenatore del Napoli pone il veto su due giocatori e fissa una deadline per Osimhen e l’arrivo di Danso.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Rudi Garcia, il nuovo allenatore del Napoli, ha fissato una deadline definitiva per le decisioni riguardanti il futuro di Victor Osimhen e l’arrivo di Danso, o di un altro difensore centrale, al posto di Kim. Garcia ha identificato questi due calciatori come elementi fondamentali per la squadra, e ha stabilito una scadenza per le decisioni su eventuali trasferimenti.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Garcia vuole che la questione Kim sia risolta prima della partenza per il ritiro di Dimaro. L’allenatore francese spera di avere Danso, proveniente dal Lens, come erede del difensore centrale coreano. Per quanto riguarda Victor Osimhen, Garcia vorrebbe risolvere la questione entro e non oltre il 28 luglio, quando il Napoli dovrà iniziare la seconda parte della preparazione estiva a Castel di Sangro.

Garcia è attualmente immerso nella pianificazione del suo Napoli. La presentazione ufficiale è stato solo il primo passo del nuovo allenatore, che ha poi visitato il centro sportivo di Castel Volturno per familiarizzare con quello che sarà il suo ambiente di lavoro nelle prossime settimane.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Garcia ha posto un veto su due calciatori in particolare. Il primo è Khvicha Kvaratskhelia, che sta per firmare un’estensione del contratto con un aumento dell’ingaggio da 1,5 a 2,5 milioni netti. L’altro è il capitano Giovanni Di Lorenzo, che è ormai un pilastro fondamentale dello spogliatoio azzurro.

Il futuro del Napoli è in bilico, con Garcia che cerca di stabilire una squadra solida e competitiva per la prossima stagione. Con le decisioni sul futuro di Osimhen e l’arrivo di Danso, il prossimo mese sarà cruciale per determinare la direzione del club.