Napoli, approccio concreto per un difensore fortissimo, inserito tra i 50 migliori giovani dalla UEFA

Il Napoli è pronto per un colpo d’estate: Kevin Danso, difensore centrale del Lens e della nazionale austriaca, è pronto a diventare l’erede di Kim.

CALCIOMERCATO NAPOLI. È ufficiale: Kevin Danso, difensore 24enne del Lens e della nazionale austriaca, è destinato a diventare l’erede di Kim a Napoli. La squadra partenopea ha messo gli occhi sul fortissimo centrale di origini ghanesi, riconosciuto come uno dei 50 giovani più promettenti del panorama calcistico mondiale nel 2019 dall’UEFA.

Il connazionale David Alaba non ha dubbi sulla sua qualità: «È un giocatore eccezionale». Lo stesso parere è condiviso a livello internazionale. Dopo una breve esperienza contraddittoria al Southampton, Danso si è rifatto al Lens, dimostrando di essere un giocatore versatile e resiliente.

Napoli ha intenzione di affidargli l’eredità di Kim, studiandolo a lungo in questi due anni. Il difensore, alto 190 centimetri, è considerato estremamente moderno, dotato di una grande agilità e velocità. Sa come anticipare gli avversari e segue i loro movimenti senza mai perdere la concentrazione.

Chi è Kevin Danso il centrale che piace al Napoli

Danso ha brillato in Francia, affrontando giocatori del calibro di Mbappé, Messi e Neymar, e si è consolidato come uno dei migliori nel suo ruolo. Pronto per il grande salto, non nasconde le sue ambizioni: «Ogni professionista vorrebbe vincere titoli e trofei. Il mio sogno è la Coppa del Mondo, ma mi accontenterei della Champions».

Nato a Voitsberg, ha avuto l’opportunità di giocare con l’Inghilterra o il Ghana, ma ha scelto l’Austria, dove ha collezionato 13 presenze. A soli 24 anni, ha acquisito esperienza in varie leghe europee, sviluppando una forte personalità e senso tattico.

Nel 2019, l’UEFA lo nominò uno dei 50 giovani più promettenti, ma un’esperienza deludente al Southampton rallentò la sua ascesa. Danso ha imparato dai propri errori, tornando a brillare a Lens e dimostrando di essere già pronto per l’élite europea. Il Napoli lo aspetta per consolidare la sua difesa e competere al massimo livello in Serie A.