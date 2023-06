Sky – De Laurentiis incontra agente Osimhen: spara altissimo per la cessione, ecco cosa filtra

Victor Osimhen, l’agente ha incontrato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, la notizia viene data da Sky.

Notizie Calcio Napoli – Da Sky fanno sapere che il presidente De Laurentiis ha avuto un incontro con l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda. Secondo quanto riferimento dall’emittente satellitare l’incontro si è tenuto in un clima di “grande cordialità”. Non va dimenticato che, nonostante le tante voci di mercato, l’agente di Osimhen non ha mai fatto pressioni o dichiarazioni per la cessione del giocatore.

Ma ci sono altre notizie sull’incontro tra l’agente di Osimhen e De Laurentiis. Sempre da Sky fanno sapere che il presidente del Napoli ha chiesto una cifra per la cessione dell’attaccante che si avvicina più ai 200 milioni di euro che ai 150 milioni di euro. Insomma la cifra di 180 milioni di euro può essere veritiera. Anche perché con il Newcastle che spende 70 milioni per un centrocampista come Tonali, fa livellare verso l’altro tutte le altre quotazioni.

Ma la cifra chiesta da De Laurentiis per veder Osimhen, fa capire anche che il presidente del Napoli non vuole cedere il nigeriano perché quei soldi pochissimi club al mondo possono spenderli. Anzi De Laurentiis vorrebbe il rinnovo di Osimhen col Napoli e ci sta provando.