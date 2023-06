Napoli, Osimhen si rilassa giocando a showbol: Con la maglia dello scudetto

Mentre il futuro di Victor Osimhen è in discussione, l’attaccante si diverte giocando a showbol, con la maglia dello scudetto del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nonostante le incertezze che aleggiano sul suo futuro, l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, non si allontana dal pallone. Invece di trascorrere le sue vacanze in spiagge lussuose, il nigeriano sceglie un altro modo per rilassarsi: giocando a showbol.

Recentemente, un video di Osimhen che gioca a showbol senza scarpe è stato condiviso sui social media dall’amico Asiwaju Lerry. Nel filmato, il bomber del Napoli appare rilassato e felice, ridendo e scherzando con gli amici. Ciò che attira l’attenzione è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore che Osimhen indossa con orgoglio.

Il video offre un’immagine di Osimhen come un calciatore appassionato e legato al Napoli, nonostante le discussioni in corso sul suo futuro. Il pallone e i colori azzurri del Napoli sembrano essere un pensiero costante per l’attaccante, che aspetta con ansia di conoscere il suo destino.

Mentre le trattative sul futuro di Osimhen continuano, una cosa è chiara: l’attaccante del Napoli ha il cuore azzurro. La sua passione per il gioco e il suo affetto per il Napoli sono evidenti nel modo in cui passa le sue vacanze.

L’immagine di Osimhen che si diverte giocando a showbol in maglia azzurra è un promemoria del legame speciale che il calciatore ha con il club. Indipendentemente da ciò che il futuro riserva a Osimhen, il suo amore per il pallone e per il Napoli restano inalterati.