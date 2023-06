Il Napoli ha deciso: l’identikit del sostituto di Kim ha queste caratteristiche

Chi sarà il prossimo giocatore a prendere il posto di Kim al Napoli? L’agente Stefano Antonelli svela l’identikit ideale.

Kim Min-jae è praticamente un giocatore del Bayern Monaco. Ovviamente serve che scatti il primo luglio affinché il club tedesco possa tecnicamente esercitare la clausola, ma il giocatore oramai ha fatto la sua scelta. A lui un mega ingaggio da 10 milioni di euro mentre al club azzurro andranno 50 milioni di euro per la clausola rescissoria, circa dieci milioni di euro in meno rispetto a quanto si è parlato fino ad ora. Ora la priorità del Napoli è trovare assolutamente un sostituto di Kim.

Kim al Bayern Monaco, ecco l’identikit ideale

A svelare l’identikit ideale del sostituto di Kim in un’intervista a Radio Crc è stato l’agente di Udogie, Stefano Antonelli, secondo cui il profilo perfetto è quello di un calciatore di 26-27 anni con esperienza.

Antonelli ha discusso della strategia del Napoli per sostituire Kim, sottolineando come il club cercherà qualcuno di più pronto rispetto a Scalvini, che è considerato un progetto vincente ma non ancora pronto per la titolarità insieme a Rrahmani.

“Prima di decidere di andare ad accettare l’offerta del Tottenham di agosto dello scorso anno siamo stati tante volte sui tavoli delle squadre del calcio italiano perché volevamo rimanere qui. Piaceva a tutti, ma la trattativa dal punto di vista economico è sempre stata difficile. Andare al Tottenham è qualcosa di bellissimo e lui è felice di andare lì. Rimanere in Italia, però, era il primo obiettivo”.

L’alternativa più idonea a Kim? “Scalvini è un progetto destinato ad essere vincente però non può essere solo lui a rappresentare la titolarità insieme a Rrahmani perché il Napoli secondo me cercherà qualcosa di più pronto. Il Kim dell’anno scorso non era tanto conosciuto, ma aveva esperienza e struttura”.

“L’identikit? Secondo me il Napoli si ripeterà con un giocatore sui 26/27 anni più navigato. Immagino che ci sia la necessità di portare un giocatore importante ma con già un’esperienza di vertice”. Ha concluso Antonelli.