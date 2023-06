CORRSPORT: Rinnovo Osimhen-Napoli, ecco cosa ha detto Victor al suo agente

Victor Osimhen ha discusso con Roberto Calenda, suo agente, in merito alla proposta di rinnovo avanzata dal presidente del Napoli, De Laurentiis.

CALCIOMERCATO NAPOLI. il Napoli è determinato a mantenere la sua stella, Victor Osimhen. Il capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A è stato recentemente avvicinato dal presidente del club, Aurelio De Laurentiis, con una proposta di rinnovo del contratto. Questa mossa dimostra l’impegno del Napoli a mantenere il suo talento di primo piano, nonostante l’interesse mostrato da alcuni dei club più importanti e ricchi del mondo.

Il Corriere dello Sport riporta: “Aurelio De Laurentiis, non più tardi di venerdì, ha elencato a Roberto Calenda (l’agente di Osimhen) desideri e intenzioni: il Napoli non vuole vendere Osimhen, lo valuta come un rarissimo gioiello della corona e anzi vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2025“.

Non è un mistero che Osimhen, ex Lille, sia nel mirino di club importanti, inclusi i francesi del Psg. Tuttavia, l’intenzione chiara del Napoli è di trattenere il suo prezioso attaccante.

Dopo l’incontro con De Laurentiis, Calenda ha informato Osimhen dei dettagli della proposta. Secondo quanto riportato, il calciatore si è consultato con il suo agente e ha delegato a lui ogni ulteriore questione relativa alla vicenda, optando per un periodo di isolamento e vacanza.

Sebbene Osimhen sia felice di restare a Napoli, è chiaro che valuterebbe seriamente un’offerta irrinunciabile da parte di un altro club. Sarà interessante vedere come si svilupperà questa situazione nei prossimi mesi. La decisione di Osimhen potrebbe avere un impatto significativo sulle dinamiche future del Napoli e sulla sua posizione nel calcio italiano.