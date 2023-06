IL MATTINO: Napoli, Chelsea e PSG vogliono Osimhen: parte l’asta europea

Il futuro di Victor Osimhen è incerto, con Chelsea e PSG interessati all’attaccante del Napoli. De Laurentiis ha fissato il prezzo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è al centro dell’attenzione dei club europei. Secondo il quotidiano Il Mattino, sia il Chelsea che il Paris Saint-Germain sono interessati al calciatore nigeriano.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha valutato il cartellino di Osimhen 200 milioni di euro, una cifra che supera di gran lunga la valutazione iniziale di 150 milioni di euro. Nonostante le tensioni con il direttore sportivo Giuntoli, De Laurentiis è determinato a mantenere il controllo delle operazioni di mercato.

Il nodo principale delle discussioni è la permanenza di Osimhen a Napoli. De Laurentiis ha discusso la questione con l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, e ha chiarito che l’attaccante non lascerà Napoli a meno che non arrivi un’offerta “irrinunciabile per la salute economica del club”. Questo significa che l’offerta dovrebbe essere di almeno 150-160 milioni di euro.

Al momento, sia il Chelsea che il PSG hanno valutato Osimhen intorno ai 120 milioni di euro, ma la distanza tra le parti potrebbe ridursi. Il Chelsea, in particolare, non ha abbandonato il sogno di portare Osimhen allo Stamford Bridge, nonostante la mancata qualificazione in Champions League per la prossima stagione.

Le trattative sono ancora in corso e si prevede che ci saranno ulteriori sviluppi la prossima settimana. Mentre Osimhen è al centro dell’attenzione, altri giocatori del Napoli, come Kim e Lozano, sono anche oggetto di interesse da parte dei club europei.

Il futuro di Osimhen è ancora incerto. Con il Chelsea e il PSG interessati, il Napoli si prepara per un’asta europea per il suo attaccante stellare.