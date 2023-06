Napoli, il Newcastle vuole Lobotka, Garcia chiama un suo fedelissimo. Il retroscena di mercato

Il Newcastle vuole il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka. Nel frattempo, Rudi Garcia suggerisce Maxime Lopez.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Stanislav Lobotka, talentuoso centrocampista del Napoli, ha attirato l’attenzione del Newcastle. Il club inglese, che disputerà la prossima Champions League, è interessato a ingaggiare il giocatore slovacco, valutato attualmente 60 milioni di euro più bonus.

Nonostante le sirene del Newcastle e di alcuni club arabi, il presidente del Napoli, De Laurentiis, non sembra intenzionato a cedere Lobotka. Come riportato dal Corriere del Mezzogiono, il piano dei sauditi sarebbe quello di far giocare Lobotka almeno un anno in Europa, precisamente con la maglia del Newcastle.

Ma non è tutto. Un altro nome si aggiunge alla lista delle possibili novità del Napoli. Si tratta di Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, per il quale l’allenatore Rudi Garcia ha mostrato grande interesse. Garcia, che aveva già valorizzato Lopez ai tempi dell’Olympique Marsiglia, lo vede come possibile sostituto di Lobotka nel centrocampo napoletano.

Le voci del mercato riportano che anche la Lazio di Sarri e la Fiorentina di Italiano stanno osservando attentamente le prestazioni di Lopez, valutato 20 milioni di euro.

Il Napoli, campione d’Italia in carica, sembra essere al centro di numerose trattative, tutte volte a consolidare il successo della squadra. Staremo a vedere nei prossimi giorni come si evolverà la situazione.