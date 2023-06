L’Arabia Saudita si fionda su Lobotka: la reazione del Napoli al ‘fiume’ di milioni

Al-Ahly e Al-Nassr tentano il colpo per Stanislav Lobotka con un ‘fiume’ di milioni. Arriva la reazione di Aurelo De Laurentiis.

Non sorprende che i gioielli del Napoli siano considerati ‘appetibili’ sul mercato, considerando l’eccellente stagione della squadra guidata da Luciano Spalletti, che si è conclusa con la conquista di uno Scudetto più che meritato. Ad avanzare ed affacciarsi prepotentemente sul mondo del mercato è l’Arabia Saudita che ultimamente si sta accaparrando pezzi grossi ‘europei’ del calibro di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o addirittura Kalidou Koulibaly, strappandoli ai top club con fiumi di milioni.

L’ultimo a finire nell’interesse dei club sauditi, in particolare l’Al-Ahly e l’Al-Nassr, è Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport, la proposta avanzata allo slovacco si configura come un assalto finanziario capace di far vacillare qualsiasi giocatore.

Il Napoli è disposto a discutere la cessione di Lozano (anche lui sulla lista), ma si oppone fermamente alla partenza di Lobotka, che ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2027, con un’opzione per il 2028. Il presidente De Laurentiis, così come il tecnico Garcia, considerano lo slovacco fondamentale per lo sviluppo del gioco del Napoli. Il patron degli azzurri ha respinto categoricamente questa possibilità. Al momento, il giocatore e i suoi agenti non hanno rilasciato alcun commento, ma Al-Ahly e Al-Nassr (l’ultimo club di Garcia) non hanno problemi di disponibilità economica e non si fermeranno di fronte al primo rifiuto.