Moggi: “Bomba di mercato sulla Juve e sul Napoli. Mi aspetto uno smacco di ADL”

La notizia di mercato su Juventus e Napoli sganciata dall’ex dg bianconero, Luciano Moggi, nel corso della trasmissione ‘Il Processo’.

Notizie Calcio Napoli – Presunta bomba di mercato che coinvolge Juventus e Napoli. A rivelarla è l’ex dg bianconero, Luciano Moggi, intervenuto nel corso della trasmissione Il Processo, su 7 Gold. Di seguito le sue parole:

“Mi hanno riferito una bomba di mercato sulla Juventus e, di riflesso, anche sul Napoli. Cristiano Giuntoli avrebbe un accordo con la Vecchia Signora per un contratto di ben cinque anni. Come va a finire la situazione? Dipenderà tutto da Aurelio De Laurentiis. Io penso che alla fine il presidente lo lascerà andare alla Juventus. Il pericolo, tuttavia, è che il presidente lo lasci andare quando il mercato è praticamente finito. Sarebbe uno smacco per la Vecchia Signora e conoscendo l’attuale presidente del sodalizio campano mi aspetto un po’ di tutto. La Juventus ha bisogno di un DS perché ci sono tanti esuberi e all’interno dello spogliatoio il clima non è dei migliori”.

Ricordiamo che Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sembra sempre più vicino all’addio. Il ds azzurro è ormai un separato in casa Napoli nonostante sia sotto contratto con il club per un altro anno, ma il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe essere pronto a concedere la rescissione consensuale. Questo permetterebbe a Giuntoli di chiudere il suo accordo con la Juventus, squadra con cui si vocifera sia in trattativa.