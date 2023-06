Del Genio: “stagione da 10,ecco qaundo si deciderà il futuro del Napoli”

Il giornalista Paolo del Genio ha parlato della stagione del Napoli concentrandosi anche sul calciomercato per la prossima stagione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Paolo Del Genio, giornalista e grande tifoso del napoli, ha commentato la stagione degli azzurri ai microfoni di Radio Kiss kiss Napoli:

“Stagione del Napoli da 10 perchè non è mancato nulla sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista delle emozioni.

Tantissimi record battuti e tanti premi individuali portati a casa.

Domani farò due pagelle. Una per Napoli-Sampdoria e una per la stagione del Napoli cercando comunque di fare distinzioni ta chi ha fatto benissimo e chi meno, anche se nessuno ha fatto male.

Paolo Del Genio si è proiettato anche sul futuro del club azzurro:

Penso che Osimhen sia il calciatore a cui il Napoli non dovrebbe rinunciare, sia tatticamente che per i gol che segna. Il futuro del Napoli dipenderà anche dalle offerte che arriveranno per il nigeriano. Per Kim inutile preoccuparsi perchè ormai sembra certo che vada via”. Ha conluso del Genio.