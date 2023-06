Alvino risponde alla Gazzetta: “Grande bugia su Giuntoli. Ecco cosa filtra dal Napoli”

Giuntoli nuovo ds della Juventus entro la prossima settimana? Carlo ALvino distrugge questa tesi raccontando cosa filtra da casa Napoli.

CALCIO NAPOLI. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, potrebbe diventare il nuovo DS della Juventus entro una settimana. Laudisa ha svelato che Giuntoli avrebbe in mente due piani per raggiungere il suo obiettivo: il piano A e il piano B.

Il piano A coinvolge un incontro con il Napoli, dove Giuntoli cercherà di negoziare un possibile addio anticipato. Ciò implicherebbe una rinuncia volontaria al ruolo, che potrebbe liberarlo dal contratto con il club partenopeo fino al 2024. Se questo piano non dovesse andare a buon fine, Giuntoli avrebbe un piano B che comporterebbe possibili azioni legali per facilitare la sua uscita dal Napoli.

Anche la Juventus, tuttavia, ha un piano B: se Giuntoli non fosse disponibile, la Vecchia Signora potrebbe promuovere Federico Manna al ruolo di direttore sportivo.

Rispondendo a queste affermazioni, Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato: “Cristiano Giuntoli? Ha un altro anno di contratto, fino a giugno del 2024. Aurelio De Laurentiis non vuole liberarlo. I rapporti tra il patron e il direttore sportivo sono ridotti ai minimi termini. Tuttavia, circola una voce non veritiera, nel senso che non è una situazione che si risolverà rapidamente come qualcuno vuole far credere“.

Alvino ha anche parlato del prossimo allenatore del Napoli, sottolineando che “De Laurentiis non ha mai sbagliato un allenatore e il prossimo sarà in linea con le scelte adottate fino ad oggi“.