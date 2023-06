Lozano, destinazione Premier? L’ex intermediario: “A Napoli sta bene, ma il suo sogno è un altro”

L’ex intermediario di Hirving Lozano, Alessandro Monfrecola, si è soffermato sul futuro del messicano svelandone alcuni dettagli.

Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio CRC, il giornalista Raffaele Auriemma ha intervistato Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Hirving Lozano, svelando alcuni dettagli sul futuro del calciatore. Secondo Monfrecola, se Lozano dovesse lasciare il Napoli, il suo destino potrebbe essere un club inglese, in linea con il suo sogno di giocare in Inghilterra.

“La proposta del West Ham per Lozano? Credo che se Lozano lascerà il Napoli lo farà per un club inglese. Le voci che mi arrivano dal Messico mi dicono che ci sono interessamenti di club inglesi”.

Monfrecola ha inoltre indicato Aston Villa e West Ham come possibili destinazioni per Lozano, sottolineando che il calciatore ha avuto una stagione al di sotto delle aspettative, il che potrebbe non essere in linea con le ambizioni salariali del presidente De Laurentiis.

“Credo che Aston Villa o West Ham saranno la soluzione per Lozano. Ha avuto un’annata al di sotto delle sue aspettative, quindi uno stipendio così corposo nell’ottica ingaggi di De Laurentiis non va bene. Quando morì Raiola, lui fu uno dei pochi a cambiare agenzia indirizzandosi verso un’agenzia sviluppata verso le compravendite in Inghilterra, questo è il suo sogno, è chiaro il segnale del ragazzo. Sta bene a Napoli, ma il suo sogno è quello di giocare in Premier League”.

“La mia idea è quella che ci sono stati due motivi per cui Lozano non ha reso al 100%, la prima riguarda la posizione in campo perché sta giocando a destra, la seconda situazione è che lui dove ha giocato è sempre stato il leader incontrastato e mai sostituito. La posizione in campo lo ha penalizzato a livello di gol”.

Nonostante il suo sogno di giocare in Premier League, Lozano sembra essere felice a Napoli e ha dimostrato di poter contribuire positivamente alla squadra. Resta da vedere se le voci di un suo possibile trasferimento si concretizzeranno o se il calciatore continuerà a indossare la maglia azzurra per la prossima stagione.