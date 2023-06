Zidane avvistato a Capri: indizi sul suo futuro con il Napoli?

Zinedine Zidane è stato avvistato a Capri scatenando diverse voci. Possibile incontro con De Laurentiis per la panchina del Napoli?

Zinedine Zidane avvistato a Capri. E la notizia non fa altro che far ‘sognare’ i tifosi del Napoli in preda ad incessanti novità per quel che concerne il nuovo allenatore azzurro. Il casting per la panchina continua con tantissime voci che negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti, a partire da piste estere come Rudi Garcia o Luis Enrique fino a quelle casalinghe del calibro di Roberto Mancini o Paulo Sousa (quest’ultimo poco fa ha rotto il silenzio sottolineando la sua permanenza alla Salernitana). Ma poco fa si sono accese le speranze dei tifosi che vedono Zidane come una possibile guida concreta per il Napoli.

Zidane a Capri: incontro imminente per la panchina del Napoli?

Zinedine Zidane rappresenta da sempre una figura di grande fascino per il Napoli, rivelandosi un vero e proprio fenomeno nella sua carriera sia con gli scarpini da calcio che senza. Da calciatore ha militato in varie squadre tra cui Real Madrid, Juventus e Bordeaux, rivelandosi come uno dei migliori di tutti i tempi e arrivando anche a vincere l’ambito Pallone d’Oro, ma anche tre edizioni del FIFA World Player of the Year nel 1998, 2000 e 2003.

Da allenatore, non che le cose siano poi peggiorate. Tre Champions League consecutive vinte alla guida del Real Madrid, basta questo per sottolineare come il possibile approdo di Zidane a Napoli possa in qualche contribuire alla ‘cavalcata’ del club azzurro nella prestigiosa competizione europea dove comunque quest’anno ha scritto la storia approdando ai quarti.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nutre grande interesse nell’offrirgli la panchina partenopea dopo l’addio di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato da Areanapoli.it, il tecnico francese è stato avvistato oggi a Capri, dove ha prenotato una cena presso un noto locale. Alcuni tifosi che lo hanno riconosciuto non hanno potuto fare a meno di chiedergli se fosse lui il prossimo allenatore dei campioni d’Italia. Zidane, abile come sempre nel dribbling, ha risposto che si trova sull’isola per partecipare ad alcuni importanti eventi. Ma ricordiamo anche che De Laurentiis è una presenza abituale a Capri e non si può escludere che, nei prossimi giorni, ci sia un incontro tra loro.