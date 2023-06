Laudisa: “PSG-Osimhen, ecco perchè gli agenti del nigeriano perdono tempo”

Carlo Laudisa, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fatto un focus sul mercato del Napoli in particolare su Osimhen e Kim.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Carlo Laudisa, esperto giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha condiviso il suo punto di vista sul futuro del Napoli in una recente intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss.

Parlando durante la trasmissione ‘Radio Goal’, Laudisa ha sollevato questioni importanti riguardo la strategia del Napoli per sostituire Victor Osimhen e Kim, due figure chiave della squadra. Secondo lui, Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, farebbe bene a agire rapidamente: “Se De Laurentiis mettesse subito a segno un colpo per sostituire Osimhen, sarebbe ottimo.”

Laudisa ha anche sottolineato che il futuro di Osimhen rimane incerto, avendo il calciatore un contratto in vigore fino al 2025. Il giornalista ritiene che anche le offerte dal Bayern Monaco per Osimhen dovrebbero essere attentamente considerate, data l’attuale assenza di un direttore sportivo nel club tedesco.

“Bisogna capire cosa succederà con il nigeriano, così come con Kim perché il Bayern Monaco non ha ancora un direttore sportivo. Starei attento anche alle offerte bavaresi per Osimhen, perché cercano anche una punta”.

Il dibattito si è poi spostato sull’erede di Kim, e Laudisa ha suggerito un nome: “Danso al posto di Kim? L’esperienza del coreano insegna, certe qualità fanno testo anche se non espresse nel calcio italiano.” Ha poi citato l’esempio di Lucumi al Bologna, sottolineando che, nonostante una performance soddisfacente, il calciatore non ha mostrato un talento eccezionale.

Laudisa ha sottolineato che il mercato del Napoli rimane un argomento di grande interesse, con molti aspetti ancora da definire. In particolare, si attende con ansia l’esito dell’incontro tra Osimhen e la società. Le parole di Laudisa sono un invito ad osservare attentamente l’evoluzione della situazione, in un mercato calcistico sempre più imprevedibile.