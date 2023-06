Insigne delude ancora, i tifosi: “Davvero vale 10mln l’anno?”

Il Toronto, guidata da Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, continua a deludere, subendo un’altra pesante sconfitta.

La carriera di Lorenzo Insigne a Toronto in MLS ha sicuramente preso una piega importante dal punto vista economico, ma non esplode sotto il profilo delle vittorie. L’ex capitano azzurro ha deciso di lasciare il Napoli del suo cuore alla scadenza del contratto a giugno 2022, approdando in MLS al Toronto FC. Una firma festeggiata come non mai dal presidente del club canadese e da tutti i tifosi, ma che ha lasciato un po’ a desiderare per via di prestazioni non proprio eccellenti da parte dell’ex capitano azzurro.

Le prestazioni di Insigne così come quelle di Federico Bernardeschi sono state finora al di sotto della media, rimediando una sconfitta dopo l’altra probabilmente data dal fatto che i due non riescono ad adattarsi ad un campionato così diverso dal nostro.

La Major League Soccer (MLS) è tornata in azione nella notte del 24 al 25 giugno e il Toronto non è riuscito a invertire la tendenza negativa, perdendo 2-1 contro i New England Revolution. Nel primo tempo, Bernardeschi è stato sostituito. Dall’altra parte del campo, Insigne non è riuscito a segnare durante la partita ma è rimasto in campo per l’intera durata dei 90 minuti. Anche i Los Angeles FC, con Giorgio Chiellini entrato al 72′, hanno subito una sconfitta casalinga per 3-2 contro il Vancouver.

I tifosi ovviamente non le mandano a dire con diversi commenti sul web:

“Insigne e Bernardeschi, così non va”, “Pensavo che fossero due campioni invece stanno giocando un livello di calcio molto basso”, “Ma Insigne vale quasi 10 milioni all’anno?”, “Bisogna esonerare il tecnico Bradley e poi vedere se Insigne e Bernardeschi possano incidere maggiormente sulla squadra”, questi alcuni dei commenti.