Insigne vuole la Serie A: due club lo cercano, pentito dalla scelta Toronto

Lorenzo Insigne vuole tornare in Serie A lo vogliono Roma e Inter, il giocatore sembra pentito dalla scelta Toronto in MLS.

Mentre nel massimo campionato americano sbarca sua maestà Lionel Messi, c’è chi sembra aver voglia di tornare in Europa. Sono due casi estremamente diversi, perché Messi in Mls ci è arrivato a 35 anni dopo aver vinto praticamente tutto, l’ultima ed enorme soddisfazione l’ha trovata con l’Argentina vincendo il Mondiale. Mentre Insigne a Toronto è sbarcato quando aveva 30 anni e con un palmares decisamente inferiore a quello del giocatore argentino.

Serie A: Insigne vuole tornare, lo cercano Roma e Inter

La carriera di Insigne a Toronto in Mls ha sicuramente preso una piega importante dal punto vista economico, ma non esplode sotto il profilo delle vittorie. Toronto non riesce nemmeno a qualificarsi per i playoff scudetto e l’attaccante napoletano fatica a rientrare nel giro della Nazionale di Mancini, che pure di attaccanti ne sente il bisogno.

Sarà anche per questo che Insigne pensa di tornare in Serie A, come scrive Il Romanista. A quanto pare proprio al Roma vuole Insigne, ma c’è pure l’Inter che vuole rinforzare la squadra per dare l’assalto allo scudetto nella prossima stagione, oltre che a sognare un altro grande percorso in Champions League. Sicuramente sarebbe strano rivedere di nuovo il talento azzurro con un maglia che non sia quella del Napoli, ma le scelte professionali sono sempre da rispettare.

Allo stesso tempo Insigne dovrebbe rinunciare ad un contratto da circa 11 milioni di euro a stagione, una scelta tutt’altro che semplice.