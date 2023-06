Napoli-Beto, accordo tra De Laurentiis e Pozzo per il sostituto di Osimhen

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si prepara per ogni evenienza, prenotando già un sostituto per Osimhen, accordo con Pozzo per Beto.

CALCIOMERCATO NAPOLI. In una recente svolta che ha sorpreso il mondo del calcio, Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, sembra aver preso le redini del mercato del suo club. Questa notizia arriva in un momento in cui il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è prossimo a dire addio al club per approdare alla Juventus, creando un vuoto di leadership che De Laurentiis sta apparentemente riempiendo con abilità e strategia.

La redazione di Sportitalia ha riportato una notizia che potrebbe cambiare le regole del gioco per il Napoli. Pare che De Laurentiis abbia già “prenotato” un sostituto per l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, nel caso in cui dovesse andare via dal club. Questa mossa proattiva dimostra il livello di preparazione e l’occhio per il futuro del presidente del Napoli.

Sportitalia ha confermato in esclusiva che esiste un accordo tra De Laurentiis e Pozzo. Se Osimhen dovesse lasciare il Napoli, il club avrebbe l’opportunità di acquisire Beto senza dover pagare la clausola di 35 milioni di euro. L’operazione potrebbe essere completata con 25 milioni più una contropartita.

“C’è un patto tra Pozzo e De Laurentiis (solo verbale) che in caso di cessione di Osimhen, Beto può andare a Napoli senza pagare la clausola da 35 ma si può fare a 25 + contropartita. Torino fuori per Becao.Pozzo non scende sotto i 12 e martedì sapremo se il Fenerbache li spenderà”.

La potenziale partenza di Osimhen e l’arrivo di Beto rappresenterebbero una significativa rivoluzione per il Napoli. Sia Osimhen che Beto sono giocatori di talento che hanno dimostrato le loro abilità in più occasioni. Tuttavia, se questo scambio dovesse avvenire, i tifosi del Napoli sperano che Beto possa colmare il vuoto lasciato da Osimhen e portare il club a nuovi successi.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa storia in evoluzione e su tutte le altre notizie relative al mercato del calcio.