Ziliani: “Forse domani la sentenza sulla Juventus: dopo lo sconcio FIGC assisteremo al bis dell’UEFA?

Siamo ad un passo da una decisione cruciale per il futuro del calcio: la UEFA potrebbe pronunciarsi domani sul destino europeo della Juventus, uno dei club più potenti del calcio italiano e internazionale. Questa notizia arriva da Paolo Ziliani, rinomato giornalista sportivo, che ha seguito da vicino la situazione.

Secondo Paolo Ziliani, la Juventus è attualmente al centro di due distinte inchieste, ciascuna delle quali potrebbe portare alla sua esclusione dalle competizioni europee. In particolare, il club è sotto inchiesta per aver violato l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, riguardante la lealtà sportiva. Questa non è la prima volta che la Juventus si trova in questa situazione, avendo già subito una condanna definitiva con una penalizzazione di 10 punti e 8 anni di squalifica inflitti ai suoi quattro massimi dirigenti nel procedimento delle plusvalenze.

In aggiunta a queste inchieste, la Juventus è anche al centro di una controversia riguardante la Superlega. Nonostante questi problemi, la Juventus è riuscita a evitare sanzioni severe in passato attraverso un patteggiamento che ha visto il club pagare una multa di 718.000 euro.

Tuttavia, secondo Ziliani, questo patteggiamento non avrebbe dovuto essere possibile. L’articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva stipula che il patteggiamento non è ammissibile nei casi di recidiva, ovvero quando il club è già stato condannato per violazioni simili in passato.

L’UEFA dovrà ora decidere se seguire la strada della FIGC o prendere una linea più dura. Le decisioni prese da questa organizzazione potrebbero avere un impatto significativo sul futuro della Juventus e del calcio europeo nel suo insieme.

Mentre attendiamo la decisione della UEFA, gli appassionati di calcio e gli osservatori sportivi in tutta Italia sono ansiosi di vedere quale sarà il risultato di queste inchieste e come influenzeranno il panorama del calcio italiano e internazionale. La speranza è che la UEFA si dimostri ferma e giusta nel suo giudizio, garantendo l’integrità dello sport che amiamo.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e su tutte le altre notizie riguardanti il calcio italiano ed europeo.