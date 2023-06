Sono quattro i calciatori che il Napoli ritiene davvero incedibili: nella lista non c’è Osimhen

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha blindato quattro calciatori ritenuti incedibili, ma il futuro di Victor Osimhen rimane incerto.

Notizie Calcio Napoli – Una stagione trionfale quella del Napoli che ora, subito dopo l’ufficialità del nuovo allenatore, continua a vedersela con acquisti e possibili cessioni. Sono due le priorità emerse dal summit andato in scena a Castel Volturno, ovvero trovare un degno sostituto di Kim Min-Jae e trovare una soluzione ad una possibile partenza di Victor Osimhen. In bilico invece diverse situazioni nella squadra azzurra con i contratti di Piotr Zielinski e Hirving Lozano, ad esempio, che scadranno la prossima stagione e dunque i giocatori andranno in scadenza a partire dall’inizio della nuova stagione. Ma il Napoli non è pronto a far ‘follie’ per tutti.

Mercato Napoli, i quattro giocatori ritenuti incedibili dal presidente Aurelio De Laurentiis

Di sicuro ce ne sono quattro che sono ritenuti incedibili dal presidente Aurelio De Laurentiis. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma su questa lista, facendo un’importante considerazione: Victor Osimhen non è presente in essa. Il calciatore dovrà decidere se estendere o meno il suo contratto fino al 2027. A questo proposito, il presidente De Laurentiis ha presentato un’offerta importante all’ex giocatore del Lille, il quale dovrà valutarla con la massima attenzione, essendo il capocannoniere del campionato italiano di Serie A.

Ecco cosa riporta il quotidiano romano riguardo ai calciatori considerati incedibili dal Napoli:

“Dipendesse dal presidente Aurelio De Laurentiis, ma alle sue condizioni, Osimhen sarebbe la nuova bandiera del Napoli, però è chiaro che le insidie (invitanti) appartengono ai rimbalzi irregolari del calcio moderno. Tra gli intoccabili ci stanno Kvaratskhelia, che è un bambino (prodigio), Anguissa, Lobotka e Di Lorenzo che sono luce, semmai tutti gli uomini dello scudetto”.