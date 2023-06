CORRSPORT: Napoli, se Osimhen parte si valutano solo tre nomi

I possibili sostituti di Osimhen al Napoli. Rasmus Winther Hojlund, Beto e Jonathan David sono i nomi più caldi.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è incerto. Nonostante il club voglia rinnovare il contratto del bomber, è attento a possibili sostituti in caso di partenza. Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbero tre nomi in cima alla lista.

Rasmus Winther Hojlund è il primo nome. Il giovane attaccante danese ha dimostrato di avere tutto ciò che serve per una squadra che vuole restare nell’Olimpo del calcio. Con i suoi vent’anni, la capacità di produrre gol (dieci complessivamente con l’Atalanta) e un ingaggio che rientra nei parametri del Napoli, Hojlund è un candidato forte. Tuttavia, per assicurarsi i suoi servizi, il Napoli dovrà affrontare un braccio di ferro con l’Atalanta, con una valutazione tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Il secondo nome è Norberto Bercique Gomes Betuncal, noto come Beto. L’attaccante dell’Udinese è un’opzione più accessibile. Con una clausola di trenta milioni di euro, Beto può essere acquistato facilmente. Ha segnato dieci gol in campionato, giocando una manciata di minuti in più rispetto a Hojlund. La differenza d’età (25 anni) potrebbe però pesare sulla decisione finale.

Infine, c’è Jonathan David. Il giovane canadese ha già preso l’eredità di Osimhen una volta e l’ha gestita con leggerezza, segnando 26 gol quest’anno e 52 in 112 partite totali di Ligue 1. Il suo prezzo, tuttavia, è elevato, oscillando tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Il Napoli ha delle decisioni importanti da prendere. Che sia Hojlund, Beto o David, il sostituto di Osimhen avrà grandi scarpe da riempire.