Il Napoli ha messo gli occhi su Hojlund, la stella emergente dell’Atalanta, piacciono anche Beto e David.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi su Rasmus Winther Hojlund, la stella emergente dell’Atalanta, come possibile sostituto di Victor Osimhen. Questa mossa strategica di mercato potrebbe cambiare il gioco per il Napoli, ma la domanda rimane: Hojlund ha quello che serve per riempire le scarpe di Osimhen?

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Hojlund, con la sua forza di vent’anni e la capacità di produrre (dieci gol complessivi con l’Atalanta), sembra avere tutte le carte in regola. Il suo ingaggio rientra comodamente nei parametri del Napoli, anche se la squadra dovrà probabilmente affrontare un braccio di ferro con l’Atalanta per un trasferimento che potrebbe costare tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Ma il Napoli ha anche un piano B. Norberto Bercique Gomes Betuncal, noto come Beto, l’attaccante dell’Udinese, è un’alternativa più accessibile. Con una clausola di trenta milioni di euro, Beto potrebbe essere acquistato con una semplice telefonata o una Pec. Beto ha segnato dieci gol in campionato, giocando solo pochi minuti in più di Hojlund, ma la differenza d’età (25 anni) potrebbe avere un peso.

In ogni caso, il Napoli si sta preparando per un futuro che potrebbe vedere Osimhen partire per un nuovo viaggio. La squadra sta facendo un grande lavoro di scouting, e si sta preparando a lanciarsi in un’area di rigore che sembra sempre più un’arena.

Che sia Hojlund o Beto, il Napoli sta dimostrando che è pronto a fare le mosse necessarie per rimanere nell’Olimpo del calcio italiano. E mentre il calcio può cambiare o rimanere immutabile, una cosa è certa: quando si tratta di cercare un calciatore, tutto è come prima.