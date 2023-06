GAZZETTA: Cristiano Giuntoli alla Juventus, rinuncia a 4 milioni, De Laurentiis vince ancora

Aurelio De Laurentiis libera Giuntoli che può accasarsi alla Juventus, il DS rinuncerà a 4 milioni lordi del contratto che lo lega al club partenopeo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del Napoli, sta per passare alla Juventus. La decisione rappresenta non solo un cambio di rotta significativo per la carriera di Giuntoli, ma anche un notevole risparmio economico per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la partenza di Giuntoli dal Napoli è prevista per metà settimana e il suo inizio con la Juventus dovrebbe avvenire il 3 o 4 luglio. Interessante è la situazione economica: De Laurentiis, tra premi, bonus e stipendi a cui Giuntoli rinuncerà, risparmierà fino a 2 milioni di euro netti, equivalente a 4 milioni lordi.

“De Laurentiis metterà a segno un altro colpo dei suoi riuscendo a monetizzare anche l’addio anticipato di un suo manager” riporta il quotidiano milanese. Questo risparmio è particolarmente significativo se si considera che De Laurentiis ha già beneficiato dell’incasso di 90 milioni di euro dalla clausola di Gonzalo Higuain nel 2016.

C’è ottimismo circa il proseguimento delle relazioni tra Giuntoli e De Laurentiis, nonostante il trasferimento. Se tutto procederà secondo i piani, il divorzio si consumerà nei primi giorni della settimana, segnando la fine del capitolo azzurro per Giuntoli.

Il nuovo capitolo della carriera di Giuntoli inizierà probabilmente il 3 o 4 luglio con la Juventus, sotto la guida di Massimiliano Allegri.