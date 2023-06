Osimhen vince il Ghana Football Awards: è lui il miglior giocatore africano dell’anno

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, si è aggiudicato il Ghana Football Awards come miglior giocatore africano dell’anno.

Arriva l’ennesimo riconoscimento per Victor Osimhen dopo una stagione condotta al top della forma. Non solo l’ambito Scudetto tornato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni e il premio come miglior attaccante di Serie A, conclusa come capocannoniere: Osimhen è stato eletto il miglior giocatore africano dell’anno, aggiudicandosi il Ghana Football Awards.

Un premio che ha lasciato estasiato anche lo stesso Victor che ha commentato con grande soddisfazione il premio:

“È un grande privilegio per me vincere un premio così importante, è davvero un grande onore. Grazie a coloro che hanno votato per me e per il supporto. Un grande ringraziamento agli organizzatori dei Ghana Football Awards per il loro amore e supporto. Apprezzo questo riconoscimento. Continuerò a rendere orgogliosa l’Africa. Grazie e Dio vi benedica tutti” ha commentato.

La sua carriera ha raggiunto l’apice grazie alla guida esperta del tecnico Luciano Spalletti, che ha affinato il suo stile di gioco con spalle alla porta e, con i suoi preziosi consigli, lo ha reso ancora più letale in zona gol.