Ritiro Napoli a Dimaro: ecco quando si giocheranno le prime due amichevoli

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli si prepara per il doppio ritiro estivo che, come di consueto nel corso di questi ultimi anni, si terrà dapprima a Dimaro (14-25 luglio), poi in Abruzzo precisamente a Castel di Sangro (28 luglio-12 agosto).

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nella giornata di ieri, sono state ufficializzate le date delle prime amichevoli in Val di Sole: il Napoli di Rudi esordirà giovedì 20 luglio alle 18 e poi farà il bis con vista sulle Dolomiti il 24 luglio, lunedì, ancora alle 18. Non saranno naturalmente delle gare indicative anche perché si tratterà delle primissime uscite stagionali, ma serviranno tuttavia per mettere minuti nelle gambe in vista della prossima annata calcistica.

Ricordiamo inoltre che sono tante le iniziative in programma anche per il ritiro in Abruzzo, come venuto fuori dalla conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis per la seconda parte del ritiro estivo. Tra queste il concerto di Gigi D’Alessio in programma il 5 agosto nella stessa area sportiva del ritiro, poi uno spettacolo dell’attore italiano Massimiliano Gallo, ospite già alla Festa Scudetto del Napoli al Maradona. Ma anche un concorso di ‘Miss Scudetto 2023’, una sfilata in cui verrà votata la ragazza che rappresenterà l’ambito trofeo del Napoli e che vedrà nella stessa giuria anche il presidente Aurelio De Laurentiis.