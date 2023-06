Ravezzani a sorpresa: “Il Napoli quest’anno ha vinto non per Spalletti, ma…”

Il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha espresso il suo parere sulla conquista del titolo da parte del Napoli di Spalletti.

Una stagione senza precedenti quella che ha portato il Napoli di Luciano Spalletti a vincere l’ambito Scudetto 33 anni dopo. Tutto dimostrato anche attraverso i numeri che hanno registrato uno score di ben 28 vittorie, 4 sconfitte e 6 pareggi, un totale di 77 gol segnati, 28 subiti per una media gol di 2 reti a partita. A soffermarsi sulla conquista del titolo da parte del Napoli è anche il giornalista e direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, che ha detto la sua in un’intervista rilasciata a Radio Napoli Centrale. Inaspettatamente il giornalista ha detto:

“Il Napoli ha vinto quest’anno non grazie a Spalletti, ma grazie a De Laurentiis e a chiunque abbia gestito il mercato“. Ravezzani ha sottolineato l’importante ruolo del presidente del club azzurro e di tutto il reparto dedicato al mercato nel conseguimento del tricolore. Poi è passato con la rassegna delle contendenti in vista della prossima stagione:

“La Juventus è un esempio di come un club possa dissipare un vantaggio competitivo che sembrava insuperabile. Per quanto riguarda il mercato, i tifosi del Napoli dovranno avere pazienza, altrimenti rischiano di peggiorare la situazione, soprattutto se questa si prospetta difficile. Il Napoli mi ha conquistato molto quest’anno”, ha sottolineato il giornalista.

Ravezzani ha poi aggiunto: “Attenzione a Roma e Lazio. Per quanto riguarda Ceferin, il VAR e il GLT, nella maggior parte delle competizioni non è ancora presente, ma il calcio ad un certo livello non può più fare a meno di queste tecnologie. Garcia è un bravo allenatore“.