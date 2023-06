Svolta a centrocampo: due obiettivi di grande prestigio per sostituire Ndombele e Demme

Il centrocampo è il reparto destinato a subire i maggiori cambiamenti in casa Napoli, a seguito dell’addio di Ndombele e di Demme.

Notizie Calcio Napoli – In casa Napoli il reparto che molto probabilmente subirà delle modifiche sarà il centrocampo, a causa dell’addio di Ndombele e della probabile partenza di Diego Demme. Bisognerà quindi trovare dei rimpiazzi, e per la mediana sono previste almeno due operazioni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha chiare idee su chi puntare:

“Avendo a disposizione risorse economiche senza problemi o obblighi di vendita, che invece affliggono molte altre squadre, il club partenopeo può ambire a due obiettivi di grande prestigio: l’olandese Teun Koopmeiners e il tedesco-serbo Lazar Samardzic. Non sarà facile convincere Atalanta e Udinese a cederli, ma il Napoli dispone della forza economica e delle motivazioni necessarie per convincere sia i club che i giocatori a scegliere la maglia azzurra.” La valutazione dell’atalantino è di 30 milioni, mentre il giovane dell’Udinese è stimato intorno ai 15 milioni.

