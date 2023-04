Riscatto Ndombele, il Napoli ha preso la decisione definitiva

Il Napoli non eserciterà il riscatto di Ndombele, il centrocampista a fine stagione tornerà al Tottenham. Anche contro il Milan ha commesso gravi errori.

Ndombele torna al Tottenham. Il centrocampista non ha convinto Spalletti, anche contro il Milan, nella gara più importante della stagione, ha commesso degli errori assurdi, esce fuori improvvisamente dalla partita, è responsabile in occasione della rete subita dal Napoli in occasione del momentaneo vantaggio del Milan con Giroud.

NAPOLI, NIENTE RISCATTO PER NDOMBELE

Il calciatore è in prestito al Napoli, ma il sodalizio campano ha la possibilità di riscattarlo per una cifra pari a trenta milioni di euro. Secondo quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli ha deciso che Ndombele non sarà riscattato (costa 30 milioni).

Il centrocampista non ha inciso e il suo stipendio resta fuori dai parametri massimi imposti da De Laurentiis per una sostenibilità economica del club.