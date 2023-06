“Voglio solo il Napoli”, un azzurro colpì De Laurentiis tanto da farsi ingaggiare in un attimo

Il calciatore del Napoli, Giovanni Simeone, sorprese il patron Aurelio De Laurentiis con la sua voglia incondizionata di vestire l’azzurro.

L’estate scorsa il Napoli completò diverse operazioni di calciomercato. Lo scudetto conquistato da Luciano Spalletti e dalla sua squadra ha confermato le scelte azzeccate di Aurelio De Laurentiis. È importante sottolineare come Giovanni Simeone sia stato uno dei primi a sposare appieno il progetto del Napoli. L’ex attaccante del Verona è stato molto chiaro sia con la dirigenza dell’Hellas Verona che con quella partenopea: “Voglio solo il Napoli”. Il centravanti ha rifiutato numerose offerte provenienti anche dall’estero, tutto con un unico obiettivo: sposare l’azzurro.

Un rischio per il figlio del Cholo Simeone che sapeva benissimo che, una volta all’ombra del Vesuvio, avrebbe dovuto lottare visti i titolarissimi che non gli avrebbero dato spazio. E invece Simeone sorprese tutti, dimostrandosi letale tutte le volte entrato in campo da subentrato. Il suo amorei incondizionato per il Napoli ha sorpreso e subito convinto il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che decise di ingaggiarlo, innamorandosene come calciatore e come uomo. Il Napoli pagò una somma relativamente modesta (3 milioni per il prestito, altri 12 per il diritto di riscatto), ma l’acquisto si è rivelato un ottimo investimento.