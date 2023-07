Chiariello: “De Laurentiis ha creato le condizioni per continuare a vincere”

Umberto Chiariello discute la strategia di mercato del Napoli di De Laurentiis e l’importanza di Victor Osimhen per la squadra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Umberto Chiariello, noto giornalista e analista delle vicende del Napoli, ha parlato della strategia di mercato del club per la prossima stagione. Parlando a Radio Napoli Centrale, Chiariello ha discusso il futuro di Victor Osimhen, un giocatore chiave per la squadra.

“Sul nigeriano c’è una grande richiesta e De Laurentiis ha alzato la posta,” ha detto Chiariello. “Ma De Laurentiis vuole anche tenerlo, anche se i 6 milioni all’anno probabilmente non saranno sufficienti.”

Secondo Chiariello, mantenere Osimhen, alle attuali condizioni di contratto, costerebbe al Napoli 10,4 milioni tra ammortamento e ingaggio per l’anno prossimo. Tuttavia, se De Laurentiis decidesse di offrire a Osimhen un contratto da 10 milioni netti, il Napoli potrebbe permetterselo. “Se dovesse rinnovare a 10 milioni netti per 3 anni, l’anno prossimo Osimhen costerebbe 13,8 milioni,” ha spiegato Chiariello.

Chiariello ha sottolineato che la forza del Napoli risiede nella sua capacità di rifiutare offerte grazie a una situazione di bilancio sana. “Questo mette De Laurentiis nella condizione di accontentare il giocatore ed il suo agente e tenerlo un altro anno,” ha detto.

Riguardo alla prossima stagione, Chiariello ha affermato: “Non c’è obbligo di vincere, ma c’è la possibilità di farlo, perché le condizioni create da De Laurentiis sono tali per cui non si può non essere ottimisti.”

In conclusione, Chiariello ha respinto il clima di negatività che circonda la squadra. “La storia di De Laurentiis in Serie A, vi fa mai pensare che il Napoli sbagli in maniera grave? Calma, gesso e soprattutto respingiamo al mittente tutto questo clima di negatività,” ha concluso nel suo editoriale.