Faraoni nel mirino del Napoli, Alvino e la bomba di mercato: “Terzino esperto e letale sotto porta”

Il giornalista Carlo Alvino si è soffermato sull’interesse del Napoli nei confronti di Davide Faraoni, giocatore del Verona.

Notizie mercato Napoli – Il Napoli sta attivamente cercando rinforzi sul mercato per completare la propria rosa sotto la guida di Rudi Garcia. Il club partenopeo, in particolare, è alla ricerca di un terzino destro in grado di dare un po’ di respiro al capitano inamovibile, Giovanni Di Lorenzo. A finire nel mirino degli azzurri, come rivelato dal giornalista Carlo Alvino su Twitter, è Davide Faraoni, capitano dell’Hellas Verona classe 1991.

Secondo le parole del giornalista napoletano, Faraoni, con i suoi 31 anni e più di 250 presenze in Serie A, porta con sé una grande esperienza. Inoltre, è noto per la sua capacità di fornire assist e segnare gol, un aspetto che Alvino accenna in modo enigmatico con la frase “ne sappiamo qualcosa”.

“31 anni, oltre 250 presenze in serie A, tanta esperienza, ha un buon feeling con assist e gol (ne sappiamo qualcosa). E’ un terzino destro, che sa svolgere allo stesso modo sia la fase difensiva che quella offensiva, ed è entrato nel mirino del Napoli per candidarsi ad essere il vice Di Lorenzo. E’ l’attuale capitano del Verona, Davide FARAONI”.