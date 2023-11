LIVE – Napoli-Empoli, tutto ‘apparecchiato’ per sfatare il tabù Maradona. Attesa per le formazioni ufficiali

Sold-out a Fuorigrotta per la sfida della dodicesima giornata di Serie A tra Napoli e Empoli: segui la diretta live con Napolipiu.com.

CALCIO NAPOLI. La splendida cornice del Maradona di Fuorigrotta si prepara ad accogliere la suggestiva sfida tra il Napoli, secondo in Europa per tiri ogni 90 minuti, e l‘Empoli, fanalino di coda con il peggior attacco del campionato, fermatosi a soli 4 gol fatti. Il mister Andreazzoli, nonostante la difficile situazione, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà gli azzurri, come evidenziato dallo scontro della scorsa stagione in cui l’Empoli espugnò il Maradona all’andata per 0-1 e compì una sorprendente rimonta al ritorno, vincendo 3-2.

Napoli-Empoli, le ultime di formazione

Per quanto riguarda la formazione, pochi dubbi: Raspadori è in pole su Simeone, mentre c’è un ballottaggio serrato sull’out di sinistra tra Olivera e Mario Rui, con quest’ultimo leggermente favorito per una maglia da titolare. L’Empoli, attualmente al penultimo posto e alla ricerca disperata di punti, dovrà fare a meno di Baldanzi a causa di un infortunio. Al suo posto, la scelta sarà tra Cancellieri e Gyasi, a completare il reparto con Caputo e Cambiaghi.

Nonostante le incertezze, Garcia può contare su Rrahmani, che è stato escluso dalla convocazione per la partita tra Kosovo e Israele. Rudi Garcia ritrova anche Natan, dopo la squalifica scontata nel derby a Salerno. Probabilmente, saranno loro a comporre la linea dei difensori centrali. Tuttavia, Victor Osimhen rimane indisponibile, ma si prevede il suo rientro per la trasferta di Bergamo tra due settimane.

Con la sosta per le nazionali alle porte, la posizione di Rudi Garcia è nuovamente incerta. Dopo la crisi post-Fiorentina, il tecnico francese si trova a dover affrontare l’Empoli per evitare ulteriori speculazioni sulla sua permanenza in panchina. Il pareggio deludente contro l’Union Berlino ha riacceso le discussioni sul futuro della guida tecnica, rendendo la partita contro l’Empoli cruciale per il destino di Garcia al Maradona. Segui il live, aggiorna la pagina e resta con noi per gli aggiornamenti in tempo reale.

Dove vedere Napoli-Empoli in Streaming e in Diretta TV

Partita: Napoli-Empoli

Napoli-Empoli Data: Domenica 12 novembre 2023

Domenica 12 novembre 2023 Orario: 12:30

12:30 Canale TV: DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251) Streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Napoli-Empoli sarà trasmessa in diretta su diversi canali Sky Sport e su DAZN. Gli abbonati a entrambi i servizi possono attivare Zona DAZN per vedere la partita sul canale 214 di Sky. Il match sarà disponibile in diretta streaming su DAZN, NOW e Sky Go, offrendo ai tifosi diverse opzioni per seguire la partita in diretta.

DAZN offrirà la telecronaca di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini, mentre su Sky i commenti saranno affidati a Federico Zancan e Nando Orsi.

Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali