Rrahmani ci sarà contro l’Empoli: non convocato dal Kosovo per il match contro Israele

Il difensore kosovaro, Amir Rrahmani, prenderà parte alla sfida di domenica contro l’Empoli di Andreazzoli al Maradona.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il difensore Amir Rrahmani sarà regolarmente in campo per la sfida tra Napoli ed Empoli, conferma ufficiale. Il calciatore kosovaro non è stato convocato dalla sua Nazionale per il match contro Israele, garantendo così la sua disponibilità per l’importante incontro di campionato.

La situazione aveva suscitato dibattiti, poiché il Napoli rischiava di dover fare a meno di Rrahmani per la partita contro l’Empoli in programma domenica alle ore 12:30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il club partenopeo ha operato sul fronte diplomatico per assicurarsi la presenza del giocatore, e alla fine ha ottenuto l’esito desiderato.

Il calendario aveva programmato sia la partita tra Kosovo e Israele che quella tra Napoli ed Empoli nello stesso giorno. Tuttavia, il difensore centrale sarà a disposizione del tecnico Rudi Garcia, poiché il suo nome non compare nell’elenco dei convocati pubblicato dalla federazione kosovara. Rrahmani, quindi, sarà parte integrante della formazione azzurra per la sfida di campionato contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, in programma domenica alle ore 12:30 presso lo Stadio Maradona di Fuorigrotta.