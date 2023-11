Napoli, ritiro pre-Empoli per ritrovare concentrazione. Non era mai capitato

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Empoli, decidendo per la prima volta di entrare in ritiro prima di un match casalingo.

Il Napoli affronta una svolta strategica nella preparazione alla prossima sfida di campionato contro l’Empoli. Per la prima volta in questa stagione, la squadra ha deciso di entrare in ritiro già dal sabato, anticipando la partita casalinga allo stadio Diego Armando Maradona.

Questa mossa segue il pareggio contro l’Union Berlino, un risultato che ha seminato delusione e ha ridotto la fiducia nell’ambiente, mettendo a rischio la qualificazione agli ottavi di finale.

Il Napoli, dopo il deludente pareggio con l’Union Berlino, ha scelto di cambiare approccio alla preparazione delle partite. La decisione di andare in ritiro prima dell’imminente scontro con l’Empoli è una chiara indicazione che la squadra cerca di ritrovare la giusta mentalità e coesione.

Questa scelta, inusuale per la squadra in questa stagione, suggerisce un riconoscimento dell’importanza del match e della necessità di un ambiente senza distrazioni dove i giocatori possano focalizzarsi esclusivamente sul compito che hanno davanti.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come la squadra abbia mostrato momenti di svogliatezza contro l’Union Berlino, un atteggiamento che non può essere ripetuto contro nessun avversario se si vogliono raggiungere gli obiettivi stagionali.

Il ritiro è quindi visto come un’opportunità per ristabilire la giusta mentalità e prepararsi al meglio per la partita che si giocherà alle 12.30, un orario insolito che richiede una routine pre-partita ottimizzata. Con l’Empoli, il Napoli non può permettersi passi falsi e il ritiro potrebbe essere la chiave per assicurare una prestazione che rispecchi il vero potenziale della squadra.