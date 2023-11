Pareggio con Brividi: Napoli-Union Berlino 1-1, Highlights della Champions League

Guarda gli highlights e i gol del match Napoli-Union Berlino 1-1 in Champions League. Politano segna, ma Fofana pareggia.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli ha dovuto accontentarsi di un pareggio 1-1 contro l’Union Berlino nella quarta giornata della Champions League 2023/2024. Un match che ha visto gli azzurri passare in vantaggio con un gol di Politano, ma che poi ha subito il contraccolpo del pareggio firmato da Fofana nella ripresa.

Primo Tempo: Il Napoli Impone il Ritmo Il primo tempo ha mostrato un Napoli aggressivo e determinato a prendere il comando delle operazioni. Il gol di Politano ha acceso gli animi e sembrato mettere la squadra di Rudi Garcia sulla giusta strada per una vittoria.

La Ripresa: Fofana Rimescola le Carte Tuttavia, nel secondo tempo, l’Union Berlino ha trovato il modo di rispondere. Fofana, con un gol ben calibrato, ha ristabilito la parità, lasciando il Maradona in un misto di sorpresa e delusione.

Il Cammino del Napoli: Controllo e Prospettive Nonostante il pareggio, il Napoli rimane in una posizione di forza per il passaggio del turno. La squadra partenopea dovrà ora affrontare il Braga, con l’obiettivo di non perdere e sperare in un passo falso dei portoghesi contro il Real Madrid.

Guarda gli Highlights su napolipiu.com Per rivivere i momenti più emozionanti del match e per tutti gli aggiornamenti sul percorso del Napoli in Champions League, visita napolipiu.com. Guarda il video con gli highlights e i gol della partita e resta con noi per seguire da vicino le prossime sfide degli azzurri.