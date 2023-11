Napoli Frena in Champions: Pari con Union Berlino, Fofana Gela il Maradona

l Napoli pareggia 1-1 con l’Union Berlino in Champions League. Politano segna, ma Fofana risponde e ferma la serie di vittorie degli azzurri.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli si è dovuto accontentare di un pareggio 1-1 contro l’Union Berlino in una serata di Champions League che prometteva scintille ma che ha lasciato i tifosi con un pizzico di amarezza. Nonostante la superiorità in campo, gli azzurri non sono riusciti a capitalizzare le numerose occasioni create.

Un Match a Due Facce

La squadra di Rudi Garcia ha dominato il primo tempo, con Matteo Politano che ha infranto il muro tedesco dopo una serie di tentativi sfortunati, tra cui un palo di Natan e un gol annullato ad Anguissa. Tuttavia, la gioia del vantaggio è stata breve: Sekou Fofana ha pareggiato i conti all’inizio del secondo tempo, sfruttando un contropiede che ha lasciato il Maradona in silenzio.

La Lotta per la Qualificazione

Questo risultato lascia il Napoli al secondo posto nel Gruppo C con 7 punti, un passo importante verso la qualificazione, ma con la consapevolezza che la strada è ancora lunga. L’Union Berlino, da parte sua, ha guadagnato un punto storico che interrompe una serie negativa di risultati.

Il Napoli Non Si Arrende

Nonostante il pareggio, il Napoli ha mostrato una grinta invidiabile, cercando fino all’ultimo il gol della vittoria. L’ingresso di Simeone e l’accensione tardiva di Kvaratskhelia hanno dato ulteriore energia alla squadra, ma la difesa dell’Union ha resistito, negando agli azzurri la gioia piena dei tre punti.

