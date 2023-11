VIDEO Napoli-Union Berlino 1-0, gol di Politano

Matteo Politano ha segnato il gol del vantaggio del Napoli contro l’Union Berlino in Champions League.

Notizie calcio Napoli – Matteo Politano sblocca il risultato in Napoli-Union Berlino, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. L’azzurro trova il gol dell’1-0 al 40′ con un’azione piuttosto rocambolesca.

Tutto nasce da un cross dalla sinistra di Mario Rui, con la difesa tedesca che non riesce a spazzare e rinvia la palla addosso a Politano che in maniera fortuita devia in rete alle spalle di Ronnow.

Un gol che stappa il match dopo una prima frazione equilibrata al Maradona. Il Napoli passa dunque in vantaggio e mette la partita in discesa, anche se manca tutto il secondo tempo.

Guarda il VIDEO del gol di Politano