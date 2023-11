Napoli-Union Berlino, annullato il gol di Anguissa: la decisione del VAR -VIDEO

Durante Napoli-Union Berlino di Champions League, l’arbitro dopo consulto al VAR ha annullato il gol di Anguissa.

Notizie calcio Napoli – Episodio da moviola durante Napoli-Union Berlino, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Al 35′ minuto di gioco gli azzurri erano passati in vantaggio con un colpo di testa di Anguissa, ma l’arbitro dopo un consulto al VAR ha deciso di annullare la rete.

Il motivo della decisione è un fallo di Di Lorenzo nell’azione che ha portato al gol: il terzino del Napoli, nel tentativo di servire con un colpo di testa Anguissa, avrebbe appoggiato le mani sulla schiena del suo diretto avversario.

Un episodio dubbio che farà sicuramente discutere, con il VAR ancora una volta decisivo in negativo per gli azzurri.

⚽️🇪🇺 GOAL | Napoli 1-0 Union Berlin | Anguissa

Napoli take the lead vs Union Berlin!pic.twitter.com/Mu6XxiPdH7

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 8, 2023