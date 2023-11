Garcia a Sky: “Abbiamo quasi fatto la gara giusta. Il gol in contropiede rovina tanto”

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della sfida di Champions League con l’Union Berlino.

Napoli e Union Berlino si sono dati battaglia sul campo del ‘Maradona’, terminando la partita con un pareggio 1-1 che ha mantenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultima azione. Di seguito le parole del tecnico Rudi Garcia ai microfoni di Sky Sport:

“Il gol in contropiede rovina tanto, abbiamo fatto quasi la gara giusta, è mancato il secondo gol. Quando giochi con una squadra che gioca in contropiede che può darti difficoltà non puoi prendere una ripartenza così. Se c’è una cosa negativa che rovina tanto è questa situazione. Di solito siamo 3 dietro, però quando vinciamo siamo 4. Il corner è calciato forse abbastanza veloce e non avevamo avuto il tempo di metterci in posizione in sicurezza, vale per il futuro e per le prossime partite. Dobbiamo recuperare, la Champions mangia tanta energia fisica e psicologica, domenica c’è da continuare a vincere in campionato per continuare a tornare in alto”.

Garcia ha poi aggiunto: “Osimhen tornato a Napoli? Non cambia nulla per domenica, la concentrazione è su domenica, faremo lavorare Victor per averlo pronto per la gara con l’Atalanta a Bergamo. Ho visto il mio Napoli che ci ha provato in tutti i modi a fare questo gol, non ci siamo riusciti, forse c’è stato un problema di finalizzazione dell’ultimo passaggio ma non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi se non questa ripartenza sul corner. Dobbiamo essere più bravi a non prendere almeno un gol a partita, soprattutto al Maradona, lavoriamo per non prendere gol, è questione di equilibrio e di ragionamento sul campo, troveremo le soluzioni su questa cosa. Anche stasera una cosa dimenticata ci costa tanto”.