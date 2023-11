Buffon Elogia Kvaratskhelia: “Vincerà il pallone d’oro” – VIDEO

Gianluigi Buffon, ha recentemente lodato Khvicha Kvaratskhelia, giocatore del Napoli, prevedendo per lui un futuro brillante nel calcio. Inoltre, ha fornito un breve commento sulla stagione attuale del Napoli.

La Previsione di Buffon su Kvaratskhelia

Durante un’intervista, Buffon ha parlato di Kvaratskhelia, affermando che il giocatore ha il potenziale per competere per il Pallone d’Oro in futuro. “Kvara è uno che come talento, nel momento in cui hanno smesso gente come Messi, Ronaldo e Neymar, se la può giocare con Haaland, Mbappé e gli altri,” ha detto Buffon.

Il Commento di Buffon sulla Stagione del Napoli

Riguardo alla stagione del Napoli, Buffon ha osservato che ripetersi è più difficile che vincere. Ha notato che, sebbene lo scorso anno il Napoli avesse giocato con grande entusiasmo, quest’anno la squadra sta affrontando nuove sfide. “Ora si è ripartiti da zero e in alcuni momenti l’energia non è la stessa di prima,” ha commentato Buffon.

Le dichiarazioni di Buffon evidenziano il suo rispetto per il talento emergente di Kvaratskhelia e una visione realistica delle sfide attuali del Napoli. Queste osservazioni offrono uno spaccato interessante sulle dinamiche del calcio italiano e sulle prospettive future di giocatori e squadre.