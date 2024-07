Osimhen verso Dimaro? Conte lo attende, ma il futuro resta incerto

Victor Osimhen potrebbe partecipare al ritiro del Napoli a Dimaro. Conte lo attende, ma la Premier tace. PSG e Al-Ahli interessati. Il Corriere dello Sport rivela gli ultimi sviluppi sul futuro del bomber nigeriano.

Il futuro di Victor Osimhen tiene banco in casa Napoli. Mentre il bomber nigeriano sogna la Premier League, le possibilità di vederlo al ritiro di Dimaro Folgarida aumentano. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione.

Calciomercato Napoli: Osimhen potrebbe essere a Dimaro

Secondo il quotidiano, “La prossima settimana il primo raduno del Napoli di Antonio Conte. All’appello potrebbe esserci anche Victor Osimhen. La sua cessione non si è sbloccata, l’addio è ancora sospeso, la clausola è alta e i club inglesi, che lo hanno cercato, la ritengono eccessiva.”

La richiesta di De Laurentiis rimane alta: “Non spendono 130 milioni per il centravanti di Conte ma sembrano poco convinti anche in caso di sconto da parte di De Laurentiis che, comunque, prenderebbe in considerazione solo offerte a partire dai 100 milioni.”

Conte attende Osimhen: il ritiro si avvicina

Il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, sarebbe felice di avere Osimhen a disposizione: “Conte sarebbe ben felice di conoscere Osimhen nei primi giorni di lavoro, pur consapevole della situazione.” Il ritiro di Dimaro inizierà l’11 luglio, e il tempo stringe per definire il futuro del nigeriano.

Le alternative alla Premier: PSG e Al-Ahli sullo sfondo

Se la Premier League non si muovesse, altre opzioni potrebbero aprirsi per Osimhen. Il Corriere dello Sport rivela: “Se Osimhen accettasse l’idea di rinunciare alla Premier, ecco aprirsi varie ipotesi. La Ligue 1, ad esempio, perché il PSG non ha ancora provveduto alla sostituzione di Mbappé.”

Anche l’Arabia Saudita resta una possibilità: “Poi c’è sempre la pista araba, in modo particolare l’Al-Ahli: non sarebbe un problema, per il club, accontentare entrambi, De Laurentiis sul prezzo e Osimhen sull’ingaggio.”

La volontà di Osimhen: Europa e Champions League

Nonostante le ricche offerte, Osimhen ha le idee chiare: “Vuole restare in Europa e giocare la Champions, ma potrebbe arrivare un punto dell’estate in cui scendere a compromessi diventerebbe inevitabile.”

