Pedullà: “Napoli su Dedic per la fascia destra. Le ultime su Hermoso”

Alfredo Pedullà rivela: il Napoli punta Amar Dedic per la fascia destra. Hermoso ancora in bilico tra azzurri e Arabia. Spinazzola vicino, Buongiorno priorità in difesa. Le ultime sul mercato del Napoli.

Calciomercato Napoli: la situazione in difesa

Il Napoli continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha fornito importanti aggiornamenti sulle strategie del club azzurro.

Secondo Pedullà, il Napoli sta valutando diverse opzioni per rinforzare la difesa. Mario Hermoso, svincolato dall’Atletico Madrid, resta un obiettivo concreto: “Hermoso ha memorizzato proposte da Turchia e sopratutto Arabia senza però chiudere, quindi anche lui vuole ancora aspettare. E a Conte piace molto.”

Tuttavia, la priorità del Napoli rimane Alessandro Buongiorno. Pedullà sottolinea: “La priorità è Buongiorno, sapendo che ora bisogna chiudere.”

Amar Dedic: il nuovo nome per la fascia destra del Napoli

Una novità interessante riguarda la fascia destra. Pedullà rivela: “Per la fascia destra continua a intrigare Amar Dedic, classe 2002 del Salisburgo.” Il giovane terzino bosniaco potrebbe rappresentare un investimento importante per il futuro.

La situazione sulle fasce e a centrocampo

Per la corsia sinistra, “proseguono in modo proficuo i dialoghi con Spinazzola, considerato che Mario Rui potrebbe lasciare,” afferma Pedullà.

Riguardo al centrocampo, l’esperto di mercato suggerisce che potrebbe non essere una priorità: “Se il Napoli giocasse a due, avrebbe Lobotka, Anguissa, Folorunsho e Cajuste più Gaetano che potrebbe andare a giocare.”

Il futuro di Osimhen e Kvaratskhelia

Pedullà ha anche commentato la situazione degli attaccanti. Su Kvaratskhelia, la posizione del Napoli è chiara: “Per il Napoli resta o… resta. Magari mettendogli finalmente a posto quel famoso contratto.”

