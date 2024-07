Napoli, Hermoso può arrivare a Dimaro. Retroscena sulle commissioni

Il Napoli vicino a chiudere per Mario Hermoso. Accordo col giocatore trovato. L’ex Atletico Madrid potrebbe unirsi al ritiro di Dimaro. Le ultime.

Calciomercato Napoli: Hermoso ad un passo, si lavora sulle commissioni

Il Napoli è scatenato sul mercato e si avvicina a grandi passi verso Mario Hermoso. Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, la società azzurra sta definendo gli ultimi dettagli per portare l’ex difensore dell’Atletico Madrid all’ombra del Vesuvio.

La trattativa per Hermoso è entrata nella fase decisiva. Il Napoli ha già trovato l’accordo con il calciatore e ora sta lavorando per limare le commissioni con gli agenti. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, è vicino a mettere a segno un colpo straordinario per la difesa di Antonio Conte.

Hermoso a Dimaro? Il Napoli ci prova

L’obiettivo del Napoli è chiaro: portare Hermoso nel ritiro di Dimaro, dove la squadra si recherà la prossima settimana. La società sta facendo di tutto per concludere l’affare in tempi rapidi e consegnare a Conte un rinforzo di primissimo livello già dall’inizio della preparazione.

La nuova difesa di Conte: Hermoso si aggiunge a Buongiorno e Marin

Con l’arrivo di Hermoso, il Napoli completerebbe una rivoluzione difensiva di alto profilo. Il centrale spagnolo si unirebbe a Alessandro Buongiorno, per il quale l’accordo è già stato trovato, e a Rafa Marin. Conte avrà così a disposizione una retroguardia di assoluto livello per puntare in alto nella prossima stagione.

Hermoso: l’esperienza dell’Atletico al servizio del Napoli

Hermoso, svincolatosi dall’Atletico Madrid, porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale che sarà prezioso per il nuovo corso azzurro. Il difensore spagnolo è pronto a mettersi al servizio di Conte e del progetto Napoli per la prossima stagione.

